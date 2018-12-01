Сомнительного качества мясо продавали в двух магазинах Суражского района

Двоих предпринимателей Суражского района по инициативе прокуратуры привлекли к административной ответственности.

На них составили протоколы по ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ, затем Арбитражный суд Брянской области оштрафовал их на 30 тыс рублей каждого.

Причина наказания – бизнесмены в своих магазинах продавали мясную продукцию без соответствующих документов, которые бы подтверждали качество, безопасность. Кроме этого, продукция была с истекшим сроком годности.