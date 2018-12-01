В Брянске появился «ларек-остановка»

Жительница Брянска пожаловалась в одной из соцсетей на ситуацию, которая сложилась на конечной остановке общественного транспорта, где незаконно установили ларек; речь идет об улице Горбатова.

Наталья Луганская сообщила, что малую архитектурную форму разместили прямо в зоне остановочного пункта.

«Теперь, если на остановку подъезжают одновременно общественный транспорт и маршрутное такси, то пассажиры последнего вынуждены выходить прямо на дорогу, упираясь в эту конструкцию. А так как это конечная остановка большого количества и автобусов, и троллейбусов, то это происходит почти постоянно, тем самым подвергая риску жизни пассажиров», - поделилась автор поста.

«Классика. Перераспределение владений прошло успешно», - прокомментировал Сергей Бирин.