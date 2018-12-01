В Белых Берегах за поимку хулиганов обещают 5 тыс рублей

На Молодежном пляже в поселке Белые Берега «похозяйничали» вандалы, за помощь в их розыске представители одноименной общественной организации обещают вознаграждение в размере пяти тысяч рублей.

Информация о последствиях погрома на пляже появилась в одной из соцсетей.

По словам очевидцев, на месте, где ежегодно проводится спортивный праздник, хулиганы сломали флагшток, на котором поднимается знамя; ободрали стенд, где размещается информация о проведенных мероприятиях по зарыблению озера белым амуром и карпом.

«Общественная организация «Белые Берега» учреждает финансовое вознаграждение в размере 5000 руб. за информацию об этом (этих) подонке (подонках). Пишите, конфиденциальность гарантируем», - информирует сообщество.

«Поддерживаю. Мы должны знать и героев, и антигероев», - написала Галина Маширова.

«Это же каким нужно быть, чтобы делать подобное!!!! Надеюсь, найдут подобных «героев», прокомментировал пользователь под ником Артур Просто.

«Найти и закрепить в группе «доску почета», - отметил Артем Дынкин.