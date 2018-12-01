В поселке Мирный и селе Гордеевка в многоквартирных домах нависла угроза для жизни граждан
Прокурор Гордеевского района в адрес дирекций управляющих организаций «Коммунальщик» и «Мирнинский жилкомхоз» внес представление за нарушение требований жилищного законодательства в плане обеспечения благоприятных и безопасных условий проживания граждан в многоквартирных домах.
Проверка показала, что в многоквартирных домах в поселке Мирный и селе Гордеевка используется внутридомовое газовое оборудование, техническое диагностирование которого не проводилось уже более 15 лет.
Никаких договоров на его проведение со специализированной организацией муниципальными предприятиями не были заключены.
«Несвоевременное проведение работ по выявлению возможности дальнейшей эксплуатации газопроводов влечет невозможность определения остаточного ресурса или обоснования необходимости замены (реконструкции) внутреннего газопровода, ставит под угрозу безопасность жизни и здоровья граждан», - сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
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