В июне 2019 года Брянщина перейдет на цифровое телевидение

До 3 июня 2019 года отложен переход на цифровое телевидение в Брянской области.

По словам специалистов, именно в следующем году на эти цели выделят деньги. Речь идет о средствах на льготные приставки для малоимущих.

В регионе планируют потратить шесть миллионов рублей на компенсацию стоимости приставок и спутникового телевидения.

Приставка для старых телевизоров стоит около тысячи рублей. Спутниковое оборудование дороже – почти четыре тысячи рублей. Его используют для принятия сигнала там, куда он не доходит.