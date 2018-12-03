В Брянске изменили место остановки маршрутки №3

У маршрутного такси №3 поменялось место остановки «Брянск-II», теперь оно находится на остановочном комплексе на улице Шолохова в районе кинотеатра «Космос».

Причина переноса связана с реконструкцией Московского проспекта.

Посадку и высадку пассажиров на остановочном комплексе, расположенном у перекрёстка на проспекте Московском, для маршрутного такси №3 запретили. Данный остановочный пункт используют исключительно для автобусов иных маршрутов, которые следуют в Советский район Брянска.