Жительницу Карачева будут судить за «резиновый» дом

Прокурор Карачевского района направил в суд уголовное дело 65-летней пенсионерки, которую обвиняют в фиктивной постановке на учет иностранца по месту пребывания в РФ.

Согласно версии дознания, в сентябре 2018 года гражданка представила в отдел по вопросам миграции недостоверные данные о временной постановке на учет иностранца по месту пребывания в ее доме в деревне Пеки Карачевского района. Как выяснилось, это жилище сгорело во время пожара.

Пенсионерке может грозить лишение свободы на срок до 3 лет.