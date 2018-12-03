Двоих брянцев хотят лишить разрешений на оружие
Прокурор подал в суд иски об аннулировании разрешений и лицензии на оружие, принадлежащее двоим жителям Трубчевского района.
Во время проверки выяснилось, что эти молодые люди, владея охотничьем оружием на основании выданных разрешений на хранение, состоят на учёте у врача-нарколога с диагнозами, вызванными злоупотреблением алкоголя.
Иски находятся на рассмотрении.
«В соответствии с Федеральным законом «Об оружии» лицензия на приобретение оружия не выдается гражданам, имеющим неснятую или непогашенную судимость за преступление, совершенное умышленно, отбывающим наказание за совершенное преступление, состоящим на учёте в учреждениях здравоохранения по поводу алкоголизма», - сообщили в пресс-службе прокуратуры.
Новости регионов
Задавайте вопросы, УФАС на связи Реклама биологически активных добавок
На этой неделе заместитель руководителя ‒ начальник отдела естественных монополий и рекламы Брянского УФАС Наталья Александровна Новикова разъяснила, как можно и нельзя рекламировать биологически активные и пищевые добавки.
«Ростелеком» усовершенствовал решение «Онлайн-касса», дополнив предложение фискальным накопителем (ФН) на 36 месяцев. Теперь в максимальный комплект входит кассовый аппарат с фискальным накопителем на 13 или 36 месяцев, терминал для банковских карт, 3G роутер, сканер штрих-кодов, а также программное обеспечение (ПО) для быстрой регистрации оборудования в соответствующих инстанциях.
В Брянской областной Думе состоялся День Московской железной дороги – филиала ОАО «РЖД», на котором обсуждались вопросы взаимодействия и сотрудничества железнодорожников с органами власти Брянской области. В мероприятии приняли участие начальник Московской железной дороги Владимир Молдавер, губернатор Брянской области Александр Богомаз, председатель Брянской областной Думы Владимир Попков, представитель от законодательного органа государственной власти Брянской области в Совете Федерации Екатерина Лахова.
В течение полутора месяцев руководитель компании уже побывал с рабочими визитами в большинстве регионов деятельности МРСК Центра и МРСК Центра и Приволжья (входят в группу «Россети», работают в 20 субъектах Центрального и Приволжского федеральных округов), лично проверив готовность электросетевой инфраструктуры к внедрению цифровых технологий и систем управления электросетевым комплексом.
В преддверии новогодних праздников и в честь своего 30-летия ГК «Надежда» объявляет о беспрецедентной скидке на покупку новых квартир в Брянске.
Депутат областной думы Виктор Гринкевич поздравил земляков с 17 сентября и рассказал, что мы упускаем в праздновании освобождения.