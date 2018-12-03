Двоих брянцев хотят лишить разрешений на оружие

Прокурор подал в суд иски об аннулировании разрешений и лицензии на оружие, принадлежащее двоим жителям Трубчевского района.

Во время проверки выяснилось, что эти молодые люди, владея охотничьем оружием на основании выданных разрешений на хранение, состоят на учёте у врача-нарколога с диагнозами, вызванными злоупотреблением алкоголя.

Иски находятся на рассмотрении.

«В соответствии с Федеральным законом «Об оружии» лицензия на приобретение оружия не выдается гражданам, имеющим неснятую или непогашенную судимость за преступление, совершенное умышленно, отбывающим наказание за совершенное преступление, состоящим на учёте в учреждениях здравоохранения по поводу алкоголизма», - сообщили в пресс-службе прокуратуры.