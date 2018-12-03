Возле торгового центра в Брянске жители увидели чудо
Пернатого хищника заметили жители Брянска 5 декабря около торгового центра «Галерея».
Очевидцы запечатлели чудесную птицу на фото и, опубликовав, обсудили этот интересный момент в соцсетях.
На снимке можно разглядеть красивого ястреба. Сразу видно, что птица чувствует себя не очень уютно: ей то ли страшно, то ли холодно.
«Вот такое чудо можно было наблюдать сегодня возле ТЦ «Галерея», - сообщил Денис Сизов.
«Птица красивая, но ему не место в городе», - прокомментировала Екатерина Саввина.
«У кого-то попугай улетел, подумаешь», - пошутила Наталья Кулешова.
«Суровый Брянский воробей», - заметил Константин Москалев.
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