Возле торгового центра в Брянске жители увидели чудо

Пернатого хищника заметили жители Брянска 5 декабря около торгового центра «Галерея».

Очевидцы запечатлели чудесную птицу на фото и, опубликовав, обсудили этот интересный момент в соцсетях.

На снимке можно разглядеть красивого ястреба. Сразу видно, что птица чувствует себя не очень уютно: ей то ли страшно, то ли холодно.

«Вот такое чудо можно было наблюдать сегодня возле ТЦ «Галерея», - сообщил Денис Сизов.

«Птица красивая, но ему не место в городе», - прокомментировала Екатерина Саввина.

«У кого-то попугай улетел, подумаешь», - пошутила Наталья Кулешова.

«Суровый Брянский воробей», - заметил Константин Москалев.