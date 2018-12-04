В Брянске ограничат проезд по улицам Ульянова и Металлистов
Из-за реконструкции канализационного коллектора в Бежицком районе Брянска в декабре ограничат движение автомобилей по улицам Ульянова и Металлистов.
Автомобилисты с 5 по 28 декабря не смогут проехать по улице Металлистов – от переулка Болховского до улицы Медведева.
Кроме этого, будет закрыто движение по Ульянова на перекрестке с улицей Металлистов (с одиннадцати вечера 5 декабря до шести утра 6-го). Также на этом участке будет закрыт проезд с одиннадцати часов вечера 7 декабря до шести утра 10 декабря.
Старые трубы коллектора, объяснили в пресс-службе Брянской городской администрации, собираются ремонтировать открытым способом, в связи с этим в течение выходных будет ограничено движение по улице Ульянова около школы №14.
Специалисты обещают подготовить объездные пути закрытых участков. Об этом будет сообщено дополнительно.
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