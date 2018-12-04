Уклониста из села Салтановка осудили и оштрафовали
Суд Навлинского района вынес приговор по уголоному делу 20-летнего парня из села Салтановка Навлинского, его признали виновным в уклонении от призыва на военную службу.
Как установил суд, молодой человек был уведомлен повесткой под расписку начальником отделения подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата по Навлинскому району. В документе указывалось, что парень должен явиться в районный отдел военного комиссариата 3-го октября 2018 к 9 часам для прохождения мероприятий, связанных с призывом на военную службу. Но юноша, не имея законных оснований, в комиссариат не явился.
Суд приговорил его к штрафу в размере 10 тыс рублей.
«Приговор не вступил в законную силу», - сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
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