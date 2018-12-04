В Брянске будут судить гендиректора «33 дуба» за невыплату зарплаты

Брянский следком завершил расследование уголовного дела гендиректора ООО «33 дуба», которого обвиняют в невыплате зарплаты.

История тянулась с октября 2017 года по март 2018-го. В указанной фирме образовалась задолженность по заработной плате. 22 работника сидели без денег, общая сумма превысила 363 тыс рублей. Кроме этого, еще девять человек свыше трех месяцев получали плату частично, долг перед ними - за 71 тыс рублей. При этом у руководителя была реальная возможность для погашения, однако он предпочел провести расчет с кредиторами и иные платежи, не имеющие приоритета перед выплатой зарплаты.

Во время расследования долг погасили в полном объеме. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу.