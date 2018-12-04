В брянском магазине продают окорочка с «острым» сюрпризом

Жительница Брянска пожаловалась в соцсетях на продукт, который она купила в одном из местных магазинов; речь идет о копченых окорочках.

На первый взгляд нормальная курочка, упакована, вроде бы приятно пахнет, когда развернула - поделилась Светлана Комында-Афонина - заметила неприятный сюрприз. Острая игла из-под шприцов была засунута в мясо, если бы вовремя не заметила, добавила автор поста, сразу б поколола руку.

«В копчёных окорочках иголки от шприцов, будьте осторожней!» - сообщила Светлана.

«Жесть!» - отметил Тимур Сидоренков.

«Глядя на эти онкоокорочка, хочется стать веганом» - подчеркнул Леопольд Песиков.

«Её, видать, еще на производстве оставили при заморозке, а не те кто, занимается копчением», - прокомментировал Максим Малыш.

«Чем курицу пичкают? Антибиотиками?» - спросил риторически Сергей Брянский.

«Курочка наркоманка была», - пошутил Сергей Анциферов.

Напомним, в Брянске продают хлеб с «повышенным содержанием железа».