В брянском магазине продают окорочка с «острым» сюрпризом
Жительница Брянска пожаловалась в соцсетях на продукт, который она купила в одном из местных магазинов; речь идет о копченых окорочках.
На первый взгляд нормальная курочка, упакована, вроде бы приятно пахнет, когда развернула - поделилась Светлана Комында-Афонина - заметила неприятный сюрприз. Острая игла из-под шприцов была засунута в мясо, если бы вовремя не заметила, добавила автор поста, сразу б поколола руку.
«В копчёных окорочках иголки от шприцов, будьте осторожней!» - сообщила Светлана.
«Жесть!» - отметил Тимур Сидоренков.
«Глядя на эти онкоокорочка, хочется стать веганом» - подчеркнул Леопольд Песиков.
«Её, видать, еще на производстве оставили при заморозке, а не те кто, занимается копчением», - прокомментировал Максим Малыш.
«Чем курицу пичкают? Антибиотиками?» - спросил риторически Сергей Брянский.
«Курочка наркоманка была», - пошутил Сергей Анциферов.
Напомним, в Брянске продают хлеб с «повышенным содержанием железа».
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