Усатого «красавчика» заметили на американском хлебе в брянском магазине
6 декабря в соцсетях житель Брянска опубликовал фотографию усатого насекомого, ползавшего в хлебном отделе местного магазина.
На снимке видно, что таракан находится около упаковок с американским хлебом.
«Вот такие тараканы в брянском магазине», - поделился местный житель Сергей Стриженок.
Пользователи активно обсудили эту ситуацию в сети, отметив, что тараканы, крысы и мыши – это уже закономерность для брянских супермаркетов.
«Красавчик с отблеском, усатый! Хороший таракан. А что?» - написал Виктор Иванов.
«Тараканы на американском хлебе», - посмеялся Руслан Злобин.
«Сытый и довольный, хлебушком барыжит», - пошутила Екатерина Кузьмина.
«Магазин мертвый, если их нет», - заметила Александр Бородыкин.
«Во всех магазинах есть тараканы», - добавила Надежа Новикова.
«Надежда, и не только тараканы, крыс никто не отменял, даже и не знаешь, что лучше, по-моему, тараканы», - ответила Альбина Сорокина.
«Они есть везде, видела в Первой линии в мясном отделе, сказала об этом продавцу, а ей фиолетово», - написала Наталья Шершакова.
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