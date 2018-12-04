Усатого «красавчика» заметили на американском хлебе в брянском магазине

6 декабря в соцсетях житель Брянска опубликовал фотографию усатого насекомого, ползавшего в хлебном отделе местного магазина.

На снимке видно, что таракан находится около упаковок с американским хлебом.

«Вот такие тараканы в брянском магазине», - поделился местный житель Сергей Стриженок.

Пользователи активно обсудили эту ситуацию в сети, отметив, что тараканы, крысы и мыши – это уже закономерность для брянских супермаркетов.

«Красавчик с отблеском, усатый! Хороший таракан. А что?» - написал Виктор Иванов.

«Тараканы на американском хлебе», - посмеялся Руслан Злобин.

«Сытый и довольный, хлебушком барыжит», - пошутила Екатерина Кузьмина.

«Магазин мертвый, если их нет», - заметила Александр Бородыкин.

«Во всех магазинах есть тараканы», - добавила Надежа Новикова.

«Надежда, и не только тараканы, крыс никто не отменял, даже и не знаешь, что лучше, по-моему, тараканы», - ответила Альбина Сорокина.

«Они есть везде, видела в Первой линии в мясном отделе, сказала об этом продавцу, а ей фиолетово», - написала Наталья Шершакова.