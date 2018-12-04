Брянские котельные обновят за 200 млн рублей
200 млн рублей пойдет на модернизацию котельных Брянщины.
Как сообщили во время заседания профильного комитета областной Думы, работы собираются начать в 2019-м году.
Кроме этого, начальник регионального департамента ТЭК и ЖКХ Олег Андрианов подвел итоги реализации программы по капремонту.
Как известно, в 2018 году были приведены в порядок кровли в 270 домах. Также коммунальщики поменяли лифты, коммуникации, отремонтировали фасады – на все эти вопросы пошло 785 млн рублей.
В 2019 году ремонт ждет еще 261 дом.
Новости регионов
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