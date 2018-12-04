Два района Брянска останутся без воды
На два дня, 10 и 11 декабря, в двух районах областного центра собираются выключить холодную воду.
10 декабря с девяти утра до восьми вечера в домах на Димитрова и переулке Волгоградском. Кроме этого, в список отключений попал хлебозавод и Володарский рынок.
Причина – сотрудники водоканала будут подключать театр кукол к сетям водоснабжения.
11 декабря с девяти утра и до восьми вечера воду отключат по улице Дуки в домах №№1, 2, 3, 4, 4-а, 5, 6, а также по переулку Фокина в домах №№4, 6, 8, 10. Причина - замена запорной арматуры.
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