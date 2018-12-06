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Брянцы в соцсетях раскритиковали абсурдную ситуацию на улице Ульянова

Опубликовано Сегодня, 16:37

Ремонт канализационного коллектора под недавно проложенным на улице Ульянова в Брянске асфальтом вызвал у местных жителей одновременно возмущение, недоумение и гнев.

На опубликованном пользователем Dmitry Sementyev в соцсетях фото видно, что на дороге весьма свежий асфальт, однако большую его часть, под которой находится канализационный коллектор, уже поломали, и вместо него теперь яма. Рядом работет экскаватор, лежат новые трубы. Работает бригада мастеров. Брянцы, обсудив в соцсетях абсурдность нелепой и в то же время закономерной для города ситуации, «порадовались» за коммунальщиков.

«Положили асфальт - пора копать», - прокомментировал Dmitry Sementyev.

«Есть поверье, что зимой земля мягче», - заметил Алексей Агапов.

«Перед капитальным ремонтом дороги коммуникации менять надо, по 50 лет этим трубам, если не больше», - сообщил Дмитрий Шишкарев.

«Это Ульянова? Тогда не прорыв трубы, а плановая замена коллектора, но, как обычно, после укладки нового асфальта», - подчеркнул Александр Булгаков.

«Просто летом эти работы стоят лям, к примеру, а зимой уже 5 лямов. Вот поэтому, если обращаете внимание, копка вся идёт зимой, так как это выгодно фирме подрядчика в первую очередь», - добавил Евгений Анисенко.

«У нас практически весь город, как бомба замедленного действия, не знаем, где рванет! Но рванет точно! Особенно с приходом зимы», - заметила Наталья Весна.

«Да, обидно то, что деньги, затраченные на дорогу, вылетели в трубу, а потом бюджета не хватает, теперь будут латки, и просевший грунт с вытекающими. Я думаю, что перед прокладыванием дороги целесообразнее проводить диагностику коммуникаций по мере возможности, хотя, я думаю оборудование для этого существует», - сообщил Тимофей Скукин.

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