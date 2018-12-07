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В Брянске появился «царь» на «мерине»

Опубликовано Сегодня, 17:41

9 декабря в одной из соцсетей пользователи опубликовали фотографию, на которой запечатлен «автохам» на иномарке Mersedes, припарковавшийся прямо на тротуаре.

По словам Андрея Корзанова,  владелец оставил свою машину прямо около знака «лежачий полицейский», заехав на пешеходную дорожку.

«Вот и припарковался» - прокомментировал Андрей Корзанов.

«Там места нет, чтобы по-человечески стать?» -  спросил Арсений Ильющенко.

«Может, там стояла машина, когда он парковался, а потом уехала», - Александр Романов.

«Здесь дело не в том, мешает или нет, есть ПДД, есть просто какие-то человеческие правила, воспитание и прочее, в общем надо быть человеком», - Владимир Ноздрачев.

«Для царей на «мерсах» всегда места «не» хватает», - подчеркнула Татьяна Леонова.

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