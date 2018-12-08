Брянск возвращается во времена мрачного Средневековья – соцсети
Парк «Юность», расположенный в областном центре, вечером 9 декабря погрузился во мрак – все фонари, находящиеся в этом месте отдыха, перестали гореть.
Об этом в одной из соцсетей сообщила местная жительница Елена Пилявская.
«Парк «Юность», ни одного фонаря, актуально 18 вечера 9 декабря 2018», - поделилась Елена.
По словам брянца Владислава Комарова, света в парке нет уже очень давно, и местной власти нет до этого дела.
«Не ходите девки, когда нет света, там бабайки ходят», - пошутила Любовь Румянцева.
«Депутатов туда на вечерний моцион. По одному на каждый вечер. Для здоровья», - прокомментировала Оксана Шнелиньска.
А вот жительница Брянска Татьяна Щелокова говорит, что еще в четверг, 6 декабря, фонари горели, и можно было спокойно прогуливаться по парку.
«В четверг вечером гуляли там, горели фонари нормально. Видимо, что-то случилось», - сообщила Татьяна Щелокова.
«Улица Фокина, сразу за драмтеатром – тадам - ни одного фонаря», - добавила Лиза Андреева.
«Уважаемые, такое впечатление, что Брянск возвращается во времена мрачного средневековья», - подчеркнула Елена Королева.
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