В Выгоничском районе выявили бесхозные школы

Суд Выгоничского района по требованию прокурора обязал администрацию оформить право собственности на здания школ.

Во время прокурорской проверки выяснилось, что права собственности не было на здания сразу девяти школ района. Таким образом в администрации нарушили ст. 131, 215 Гражданского кодекса РФ.

«Кроме того, сведения об имуществе, в том числе о сделках с ним, в реестр муниципальной собственности полностью не внесли», - сообщили в пресс-службе прокуратуры.