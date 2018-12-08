В Брянске появился опасный въезд

9 декабря в одной из соцсетей анонимный автор опубликовал пост о ситуации, которая сложилась в одном из дворов Брянска; речь идет об опасном, по мнению местного жителя, въезде с улицы Литейной между домами.

По словам анонимного автора, этот въезд водители используют для «сквозного пути» на улицу Ульянова, дабы не стоять долгое время на светофоре. Соответственно автомобилисты влетают на большой скорости во двор, представляя опасность для пешеходов.

«К домам каждый раз приходится подходить с надеждой, что не выскочит машина на скорости. Сколько раз дети на велосипедах и пешком едва успевали выскочить из-под колес. Ни одного знака, запрещающего сквозное движение, ни одного знака, что наш двор - жилая зона (если данного знака нет, то лихачей даже оштрафовать не имеют права). Сколько бы мы ни обращались в администрацию и ГИБДД, проблема не решалась никак», - отметил автор.

В 2017 году местные жители сами перегородили этот въезд.

«Все выдохнули с облегчением. Причем въездов во двор осталось еще 4! Со всех остальных улиц. Неужели недостаточно? Через некоторое время появился знак со стороны Литейной, ограничивающий въезд ряду водителей, и следом требование администрации открыть данный участок муниципальной дороги федерального, видимо, значения. Открыли. Ситуация снова патовая. Знак этот, водителями игнорируется, и никем не контролируется. Жители снова проезд закрыли», - добавил автор.

Теперь в администрации обязуют жителей платить штрафы. По словам местных жиетелей, постоянно подгоняют тракторы, чтобы дорогу открыть, объясняя тем, что эта дорога муниципальная.

«Над нами откровенно смеются. Никакие доводы жителей нескольких домов нашего двора не слушают. Решения проблемы, между тем, не предлагают никакого. Не удивлюсь, если однажды ночью декоративные клумбы (имущество дома 80 по улице Медведева), просто, исчезнут.

Собрание жителей домов, предоставление протоколов ничего не значат? И вопрос, кто же так отмежевал дома, которым по 50-30 лет без дворовой территории, оставив людей, совершенно, бесправными?» - спросил автор у пользователей сети.

«Бордюры поставьте или в Гаи, чтобы поставили знак и подежурили пару дней», - порекомендовал Алексей Краевой.

Некоторые брянцы посоветовали установить «лежачего полицейского».

«Плеханова 62? Ах какой полезный двор. Зря пепельницами перегородили от Литейной», - прокомментировал Филин Железяка.

«Накидайте колёс и землю внутрь в одном из дворов нового городка, это пока работает. Боятся многие неделю, но катаются в объезд», - отметила Виктория Демидова.

Были и такие пользователи, которые не заметили в данной ситуации проблемы.

«Очередная высосанная из пальца проблема любителей огораживаться. По такой логике можно абсолютное большинство дворовых проездов перекрыть. Быстро ездят? Искусственные неровности согласуйте, а не перекрывайте», - подчеркнул Денис Афанасьев.

Фото - кадр с видео.