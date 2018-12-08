В Стародубском районе наказали главу сельской администрации

Главу Воронокской сельской администрации привлекли к административной ответственности за нарушение закона о защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Как выяснил прокурор Стародубского района, в администрации Воронокского сельского поселения создан и ведется официальный сайт муниципального образования, но на нем нет сведений о количестве субъектов малого и среднего предпринимательства.

«Не указана их классификация по видам экономической деятельности, об организациях, которые образуют инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, условиях и порядке оказания такими организациями поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства», - сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

По требованию прокуратуры главу Воронокской сельской администрации оштрафовали на 3 тысячи рублей по ч. 2 ст. 13.27 КоАП РФ.