В Брасовском районе три лесохозяйственных предприятия выбрасывают в атмосферу вредные вещества

На двух должностных лиц лесохозяйственных предприятий и одного частного предпринимателя прокурор Брасовского района завел административные дела.

Причина возбуждения дел об административном нарушении, объяснили в прокуратуре, в том, что упомянутые организации выбрасывают в атмосферу вредные вещества. У этих предприятий нет разрешения, выданного уполномоченным органом в области охраны окружающей среды.

Материалы для дальнейшего рассмотрения по существу направили в департамент природных ресурсов и экологии Брянской области.