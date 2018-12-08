В Брянске местные жители портят остановки
Скоро брянские остановки общественного транспорта будет не узнать – их скоро совсем разрисуют и листочками объявлений.
Фото очередного испорченного остановочного павильона появилось в одной из соцсетей 10 декабря. На нем видно, что весь торец разрисован и в следах от приклеенных объявлений.
«Вопрос к жителям нашего прекрасного города: зачем вы исписываете и клеите свои объявления на остановках? У нас в городе и так с ними беда!» - поделился возмущенный автор.
«Встречный вопрос, а зачем вы их рвете? Или вам мешает листок, висящий на остановках? У людей - это дополнительная реклама, или вы думаете, все пожилые люди в интернете сидят», - прокомментировал Игорь Филькин.
«А в подъездах, на лифтах?» - спросил Дмитрий Хотеев.
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