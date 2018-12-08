Житель Молдавии хотел провезти в Брянскую область канареек без документов
20 канареек без документов пытался провезти гражданин Молдавии через границу Брянской области.
Его задержали в поезде «Москва-Кишинев».
Как сообщили в пресс-службе Брянской таможни, работники Володарского таможенного поста птиц обнаружили в картонной коробке. Молдаванин рассказал, собирался продать канареек в столице. Он внес их декларацию, но ветеринарные документы на них не взял. Говорит, что не знал о таких правилах.
На мужчину завели административное дело за несоблюдение запретов и ограничений на ввоз товаров. Птицы отправлены обратно.
Новости регионов
Задавайте вопросы, УФАС на связи Реклама биологически активных добавок
На этой неделе заместитель руководителя ‒ начальник отдела естественных монополий и рекламы Брянского УФАС Наталья Александровна Новикова разъяснила, как можно и нельзя рекламировать биологически активные и пищевые добавки.
«Ростелеком» усовершенствовал решение «Онлайн-касса», дополнив предложение фискальным накопителем (ФН) на 36 месяцев. Теперь в максимальный комплект входит кассовый аппарат с фискальным накопителем на 13 или 36 месяцев, терминал для банковских карт, 3G роутер, сканер штрих-кодов, а также программное обеспечение (ПО) для быстрой регистрации оборудования в соответствующих инстанциях.
С 9 декабря на Московской железной дороге начнет действовать новый график движения пассажирских поездов 2018 – 2019 гг.
В Брянской области в декабре проходит декадник по электробезопасности, организованный филиалом ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» в рамках которого, будут проведены уроки, направленные на профилактику детского электротравматизма, в школах всех 27 районов Брянской области, входящих в зону ответственности энергопредприятия, а также Дни открытых дверей в районах электрических сетей (РЭС) филиала для старшеклассников и студентов энергетических учебных заведений региона.
В канун новогодних праздников ГК «Надежда» предлагает выгодно приобрести готовые таунхаусы в коттеджном поселке «Андреевский парк». Загородное жилье с собственной мансардой, цоколем, двумя парковочными местами и небольшим земельным участком можно приобрести по ценам от 4 250 000 рублей.
Депутат областной думы Виктор Гринкевич поздравил земляков с 17 сентября и рассказал, что мы упускаем в праздновании освобождения.