Житель Молдавии хотел провезти в Брянскую область канареек без документов

20 канареек без документов пытался провезти гражданин Молдавии через границу Брянской области.

Его задержали в поезде «Москва-Кишинев».

Как сообщили в пресс-службе Брянской таможни, работники Володарского таможенного поста птиц обнаружили в картонной коробке. Молдаванин рассказал, собирался продать канареек в столице. Он внес их декларацию, но ветеринарные документы на них не взял. Говорит, что не знал о таких правилах.

На мужчину завели административное дело за несоблюдение запретов и ограничений на ввоз товаров. Птицы отправлены обратно.