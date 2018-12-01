В Сельцо снесли аварийную котельную

Уголовное дело на подростков, избивших в сентябре 2018 года смоленского школьника, не завели; об этом сообщила мать пострадавшего мальчика.

Странный инцидент произошел в Смоленске вечером 9 декабря – водитель «Нивы» запер в машине пять собак и ушел.

Смоленская полиция возбудила уголовное дело в связи с грабежом, совершенным в одном из местных ювелирных магазинов.

Смоленские сотрудники СУ СК проводят расследование в связи с убийством 30-летнего мужчины в квартире дома на улице Маршала Соколовского.

10 декабря в соцсетях очевидцы опубликовали фотографию грязной автобусной остановки, расположенной недалеко от торгового центра «Галактика»; внешний вид павильона вызвал возмущение среди местных жителей.

Горячую воду и отопление отключили 11 декабря в домах, расположенных в Заднепровском районе Смоленска.

Как показала проверка, в старое здание свободно могли заходить посторонние лица, а руководство предприятий никаких мер по этому поводу не принимало, в свою очередь создавало угрозу причинения вреда жизни и здоровью жителей города.

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