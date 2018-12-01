В Брянске начали лепить необычных снеговиков
Новогоднее настроение с удивительной силой охватило жителей Брянска: пока снег позволяет, люди активно лепят снеговиков, причем необычных размеров и форм.
Так в одном из дворов по улице Крахмалева семейство создало снеговика ростом под 2-3 метра. Фотографии авторства Сергея Полякова появились в одной из соцсетей. Пользователи похвалили творение мастеров.
«Как вы такого сделали?» - спросила Татьяна Кондрат.
По словам Сергея, лепили гигантского деда с помощью лестницы.
«Пятиядровый многоснеговик», - отметил Александр Минин.
«Молодцы!» - Кирилл Саманков.
Вслед за семьей Сергея Полякова снимок огромного снежного деда опубликовал пользователь Максим Максимов, на нем видно, что это уже «шестиядровый» человечек.
Около Набережной местные жители слепили дедушку в шубе, фото опубликовал Алексей Тарасов.
Пользователь Владислав Бадакин запостил снимок снегурочки.
На Площади партизан появился снеговик-охранник.
«Это чудо с утра улыбнуло. Охранник на Площади партизан», - прокомментировала Анастасия Королева.
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