В магазине Стародуба продавали мясо сомнительного качества

Прокурор Стародубского района привлек к административной ответственности индивидуального предпринимателя, владеющего магазином в райцентре.

Причина наказания – бизнесмен продавал в своей торговой точке мясные продукты с истекшим сроком годности. Кроме этого, на товар не было документов, подтверждающих качество.

Дело было заведено по ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ. Арбитражный суд Брянской области оштрафовал правонарушителя на 30 тыс рублей.

Напомним, двоих предпринимателей Суражского района по инициативе прокуратуры привлекли к административной ответственности.