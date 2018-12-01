В магазине Стародуба продавали мясо сомнительного качества
Прокурор Стародубского района привлек к административной ответственности индивидуального предпринимателя, владеющего магазином в райцентре.
Причина наказания – бизнесмен продавал в своей торговой точке мясные продукты с истекшим сроком годности. Кроме этого, на товар не было документов, подтверждающих качество.
Дело было заведено по ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ. Арбитражный суд Брянской области оштрафовал правонарушителя на 30 тыс рублей.
Напомним, двоих предпринимателей Суражского района по инициативе прокуратуры привлекли к административной ответственности.
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