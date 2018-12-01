В Брянске появился «новый способ» занятия мест на парковке

11 декабря в одном из брянских пабликов в соцсетях очевидец опубликовал фотографию, на которой запечатлен новый метод занятия мест на парковке, расположенной около жилого многоквартирного дома.

На снимке видно, что вся парковка в снегу, рядом стоят автомобили, тоже покрытые добротным слоем, а возле белого джипа пустует расчищенное место. Дабы никто его не посмел занять, заботливый автомобилист положил туда шину для колеса. Вероятно, автора поста такая картина возмутила, поэтому он и решил опубликовать информацию с фотографией в соцсети, чтобы услышать мнение по этому поводу.

Точки зрения разделились.

«Как вы относитесь к таким автовладельцам? Каждый год находятся владельцы земель. Почистил, значит, мое место», - поделился анонимный свидетель.

«Колесо выкинул, поставил машину, проблемы тут не вижу», - пошутил пользователь под ником Алексей Малой.

«Все б чистили, и места были бы общие. Ещё, мне кажется, всё зависит от людей, проживающих в доме», - прокомментировала Светлана Жаберова.

«Он же для себя почистил, все логично», - Егор Шуровский.

«Тебе сложно снег самому же себе почистить?» - спросил Александр Брянский.

«Что мешает взять лопату и почистить себе место? Правильно сделал», - добавил Павел Шулепко.

«А если лавочку сколотить возле подъезда - на неё тоже нельзя будет садиться?

А если весь двор почистить - туда запретят въезжать?» - задала вопрос Лилия Новикова.