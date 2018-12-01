В Брянске появился «новый способ» занятия мест на парковке
11 декабря в одном из брянских пабликов в соцсетях очевидец опубликовал фотографию, на которой запечатлен новый метод занятия мест на парковке, расположенной около жилого многоквартирного дома.
На снимке видно, что вся парковка в снегу, рядом стоят автомобили, тоже покрытые добротным слоем, а возле белого джипа пустует расчищенное место. Дабы никто его не посмел занять, заботливый автомобилист положил туда шину для колеса. Вероятно, автора поста такая картина возмутила, поэтому он и решил опубликовать информацию с фотографией в соцсети, чтобы услышать мнение по этому поводу.
Точки зрения разделились.
«Как вы относитесь к таким автовладельцам? Каждый год находятся владельцы земель. Почистил, значит, мое место», - поделился анонимный свидетель.
«Колесо выкинул, поставил машину, проблемы тут не вижу», - пошутил пользователь под ником Алексей Малой.
«Все б чистили, и места были бы общие. Ещё, мне кажется, всё зависит от людей, проживающих в доме», - прокомментировала Светлана Жаберова.
«Он же для себя почистил, все логично», - Егор Шуровский.
«Тебе сложно снег самому же себе почистить?» - спросил Александр Брянский.
«Что мешает взять лопату и почистить себе место? Правильно сделал», - добавил Павел Шулепко.
«А если лавочку сколотить возле подъезда - на неё тоже нельзя будет садиться?
А если весь двор почистить - туда запретят въезжать?» - задала вопрос Лилия Новикова.
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