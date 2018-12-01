В Брянске одна из автодорог превратилась в «болото»
12 декабря в соцсетях местные жители опубликовали фотографию городской дороги в Брянске, которая превратилась в настоящее болото в связи с оттепелью.
Речь идет о проезжей части, ведущей к МРЭО ГИБДД.
«Чтобы доехать до МРЭО ГИБДД УМВД РФ по Брянской области, нужно проехать по такой дороге», - рассказала Елена Воробьева.
Брянцы посоветовали автору поста не пользоваться этой дорогой, а ездить по асфальтированной через склады ЖД.
«У нас там работа ещё рядом, так пешком петлять ещё круче! А водители и облить могут - там лужи хорошие», - поделился пользователь Александр Гречиха.
«Почему вы вообще по этому болоту едете? Есть прекрасная асфальтированная дорога через склады на ДК ЖД», - сообщил Владимир Карвацкий.
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