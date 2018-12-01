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В Брянске одна из автодорог превратилась в «болото»

Опубликовано Сегодня, 12:47

12 декабря в соцсетях местные жители опубликовали фотографию городской дороги в Брянске, которая превратилась в настоящее болото в связи с оттепелью.

Речь идет о проезжей части, ведущей к МРЭО ГИБДД.

«Чтобы доехать до МРЭО ГИБДД УМВД РФ по Брянской области, нужно проехать по такой дороге», - рассказала Елена Воробьева.

Брянцы посоветовали автору поста не пользоваться этой дорогой, а ездить по асфальтированной через склады ЖД.

«У нас там работа ещё рядом, так пешком петлять ещё круче! А водители и облить могут - там лужи хорошие», - поделился пользователь Александр Гречиха.

«Почему вы вообще по этому болоту едете? Есть прекрасная асфальтированная дорога через склады на ДК ЖД», - сообщил Владимир Карвацкий.

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