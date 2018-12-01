В Брянске перед судом ответит экс-президент адвокатской палаты области, обвиняемый в незаконном получении денег
Обвинительное заключение по уголовному делу в отношении экс-президента адвокатской палаты Брянской области, который обвиняется в незаконном получении коммерческого подкупа, утвердил и.о. прокурора региона.
История произошла 28 июня 2018 года. Президент адвокатской палаты, являющийся также председателем квалификационной комиссии, получил незаконно 50 тыс рублей за помощь в присвоении статуса адвоката и заблаговременное получение экзаменационного билета для сдачи квалификационного экзамена.
Оказание содействия другому соискателю в получении статуса адвоката он оценил в 100 тыс рублей. Но деньги так и не получил, поскольку был задержан за совершение первого преступления.
«Уголовное дело по существу рассмотрит Советский районный суд Брянска. В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
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