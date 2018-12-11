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На остановке «Брянск-2» появилась «полоса препятствий»

Опубликовано Сегодня, 07:00

12 декабря в одной из соцсетей очевидцы опубликовали фото остановки «Брянск-2» и пожаловались на неудобства, которые образовались с момента появления остановочного пункта.

По словам очевидца и автора снимка Александра Азаренко, территория, где останавливается общественный транспорт, превратилась в «полосу препятствий», а все потому что там продолжительное время висит провод.

«Провод висит над пешеходным переходом с самого начала, как сделали остановку. Мешает пешеходам идти. Никому нет дела его убрать. Пока, наверное, кто-нибудь зацепится за него с вытекающими последствиями» -  поделился Александр Азаренко.

Пользователи сети поддержали мнение автора о том, что кабель необходимо немедленно убрать, дабы не случились неприятности.

«В потемках можно провод не увидеть и хорошенько приложиться об лед», - добавила Ольга Карасева.

«Там вообще ремонт ведут какие-то криворукие. Ко всем косякам теперь ещё прибавилась проблема с освещением: новые фонари освещают тротуары, остановки и правые полосы движения», - прокомментировал Денис Афанасьев.

«Это там рядом нет пункта приема металлолома, а то б уже давно б почикали его и сдали», - отметил Андрей Гапеев.

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