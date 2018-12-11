На остановке «Брянск-2» появилась «полоса препятствий»
12 декабря в одной из соцсетей очевидцы опубликовали фото остановки «Брянск-2» и пожаловались на неудобства, которые образовались с момента появления остановочного пункта.
По словам очевидца и автора снимка Александра Азаренко, территория, где останавливается общественный транспорт, превратилась в «полосу препятствий», а все потому что там продолжительное время висит провод.
«Провод висит над пешеходным переходом с самого начала, как сделали остановку. Мешает пешеходам идти. Никому нет дела его убрать. Пока, наверное, кто-нибудь зацепится за него с вытекающими последствиями» - поделился Александр Азаренко.
Пользователи сети поддержали мнение автора о том, что кабель необходимо немедленно убрать, дабы не случились неприятности.
«В потемках можно провод не увидеть и хорошенько приложиться об лед», - добавила Ольга Карасева.
«Там вообще ремонт ведут какие-то криворукие. Ко всем косякам теперь ещё прибавилась проблема с освещением: новые фонари освещают тротуары, остановки и правые полосы движения», - прокомментировал Денис Афанасьев.
«Это там рядом нет пункта приема металлолома, а то б уже давно б почикали его и сдали», - отметил Андрей Гапеев.
Новости регионов
Задавайте вопросы, УФАС на связи Реклама биологически активных добавок
На этой неделе заместитель руководителя ‒ начальник отдела естественных монополий и рекламы Брянского УФАС Наталья Александровна Новикова разъяснила, как можно и нельзя рекламировать биологически активные и пищевые добавки.
«Интерактивное ТВ» компании «Ростелеком» начинает трансляцию Телеканала Деда Мороза на кнопке 50. Это уже шестой российский сезон канала, который круглосуточно помогает создавать волшебное новогоднее настроение и маленьким, и взрослым жителям Брянщины.
С 9 декабря на Московской железной дороге начнет действовать новый график движения пассажирских поездов 2018 – 2019 гг.
В филиале ПАО «МРСК Центра» – «Брянскэнерго» подвели итоги работы по выявлению и пресечению фактов безучетного и бездоговорного потребления электроэнергии за 10 месяцев 2018 года. Одной из наиболее действенных мер на этом направлении являются рейды, в ходе которых энергетики выполняют осмотр линий электропередачи на предмет незаконных подключений и проверку приборов учета электроэнергии.
В канун новогодних праздников ГК «Надежда» предлагает выгодно приобрести готовые таунхаусы в коттеджном поселке «Андреевский парк». Загородное жилье с собственной мансардой, цоколем, двумя парковочными местами и небольшим земельным участком можно приобрести по ценам от 4 250 000 рублей.
Депутат областной думы Виктор Гринкевич поздравил земляков с 17 сентября и рассказал, что мы упускаем в праздновании освобождения.