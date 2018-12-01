В Советском районе временно закроют проезд
Движение по улице Бондаренко в Советском районе Брянске закроет до 13 декабря. Речь идет об ограничении около дома №28.
Помимо этого, машины в этот период не смогут проехать по дороге около дома №62 на улице Вали Сафроновой.
Причина ограничения – земляные работы и установка газопровода.
Автомобилистам советуют искать другие пути объезда.
Новости регионов
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