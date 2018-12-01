В Брянске продолжают демонтаж незаконных МАФов

Шесть продуктовых киосков, расположенных на остановке «Северная», принудительно снесли 12 декабря в Бежицком районе Брянска.

По словам руководителя отдела муниципального контроля Татьяны Цыганок, все эти киоски работали без правоустанавливающих документов. Хозяева незаконных точек получили заранее предписание о необходимости демонтажа, но требование было проигнорировано. Более того, по словам чиновницы, они попытались препятствовать сносу. Дальнейший процесс проводили в присутствии сотрудников УМВД.

С начала 2018 года в Брянске демонтировали 334 незаконных нестационарных торговых объектов.

Как известно, для предпринимателей, которые строят свой бизнес на законных основаниях, в муниципалитете проводят аукционы на право размещения нестационарных торговых объектов (НТО) на территории Брянска.

К примеру, последний провели 29 ноября. Были выставлены 43 места, из них 27 проторгованы. На оставшиеся 16 мест, предложенных предпринимателям в рамках прошедших торгов, претендентов не нашли. По итогам проведённого аукциона в городской бюджет получил 16,1 миллионов рублей.

По словам специалистов, из 27 проторгованных мест 20 предприниматели приобрели для продажи печатной продукции. Из них по 14 местам победителем стала «Брянсксоюзпечать». Остальные 6 мест для продажи газет и журналов выиграли другие бизнесмены. Ещё 6 мест, предназначенных под печатную продукцию, остались невостребованными.