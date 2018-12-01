В Брянске обнаружили осень среди зимы

Горы опавшей листвы обнаружили активисты Общероссийского народного фронта в Бежице.

Брянские активисты ОНФ провели рейд по улице Медведева в Брянске и обнаружили под снегом не убранные с осени кучи опавших листьев и даже обрезанные еще во время летнего кронирования здоровенные ветви деревьев. Впрочем, и другого мусора на улице хватало.

Активисты установили, что большая часть улицы Медведева превращена в непрерывную помойку: не убраны кучи собранной листвы и спиленные ветки. Попадаются и кучи самого обычного бытового мусора. Контейнерная площадка у дома №77 выглядит достаточно прилично, если не заглянуть за ее ограждение. А там – очередная мусорная гора.

Обратили внимание общественники и на «облагораживание» территории в стиле трэш: использованные автомобильные покрышки то ли выполняют роль ограждения для саженцев неизвестных кустов, то ли просто кусты проросли в разбросанных по газону шинах.

По результатам рейда активисты подготовлены обращения в администрацию Бежицкого района с требованием навести порядок.

