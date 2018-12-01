Брянцев напугали звуки «стрельбы» под окнами
14 декабря в соцсетях появилось видео, на котором запечатлены земляные работы коммунальщиков около одного из домов по улице 50 армии; больше всего брянцев возмутил тот факт, что ремонт проводился поздно ночью, и от звуков, похожих на стрельбу, проснулся весь дом.
Запись показывает, что к дому прибыла бригада мастеров на нескольких тракторах и разрыла огромную яму.
«Нормально, под окном в 23-45? 50-армии. Визит. Как спать?» - поделился брянец.
Местная жительница Мария Преснякова заметила, что только в России могут зимой начать менять коллекторы.
«Зима подкралась вдруг!» - прокомментировал Виктор Киреев.
«Как говорит моя мама, хочешь спать – заснешь», - подчеркнул Роман Фортуна.
Одни пользователи в шутку предложили автору забросать коммунальщиков чем-нибудь, другие - посоветовали вызвать полицию.
«Кидайся в них яйцами, а если серьезно, то ложись в кроватку под тепленькое одеялко», - посоветовала, шутя, Светлана Свинцова.
«Стоит полиция, и толку нету», - сообщила Ксения Филатова.
А вот брянец Владимир Никуличев заявил, что такая ситуация - это нарушение закона Брянской области.
«Юристы есть тут? Нарушение общественного порядка можно приписать?» - спросила Карина Маркова.
«Нарушение закона брянской обл. #88з», - сообщил Владимир Никуличев.
«Если не ошибаюсь то, дня три ограждение стоит уже», - подчеркнул Евгений Телебочкарев.
«Зато днём затора нет. Всё правильно делают. Хоть кто-то начал ночью работать», - добавил Артем Максаков.
По словам местной жительницы Елены Слыш, о таких поздних работах коммунальщики якобы предупредили заранее, повесив таблички, что, мол, с 14 по 17 декабря движение по улице будет закрыто.
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