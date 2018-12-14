В Брянске продают хлеб с «живой» начинкой

15 декабря в одной из соцсетей местный житель опубликовал фото хлеба с неприятным сюрпризом; на снимке видно, что в продукте находится жук; брянцы, увидев такое, были очень возмущены.

Автор фото Владлен Кузьмин рассказал, что купил хлеб в одном из магазинов областного центра. Заметил внутри живность, после того как разрезал.

«Что-то хлебушка перехотелось», — поделился мужчина.

Пользователи выразили разные мнения в связи с этой ситуацией.

«Не первый раз от Хлебогора такое», - прокомментировала Ариана Белова.

«У них на заводе, видимо, все в жуках. Да, у них в принципе хлеб самый дешевый», - заметила Александр Брянский.

«Если в хлебе что-то зеленое – витамины. Если движется - мясо/белок

Если не движется – микроэлементы», - добавил пользователь под ником Кладовая Знаний.

«Я стану веганом после этого, не буду есть хлеб и мясо», - поделился Михаил Зубенко.

«Это специальный хлеб, с жуками. Птиц подкармливать, лимитированная серия, на зимний период, для тех птичек, которые зимуют в городе и не улетают на юг», - отметил Денис Семенов.

Напомним, в Клинцах продают хлеб с «усатой» начинкой.