В школах Навлинского района учащимся угрожает опасность

Глава администрации Навлинского района получил нагоняй от прокурора, который провел проверку в местных школах в плане обеспечения безопасности.

Прокуратура внесла на главу представление и потребовала устранить нарушения в образовательных учреждениях.

Проверка показала, что ряд школ района (МБОУ «Синезерская СОШ», МБОУ «Бякровская ООШ», МБОУ «Пролысовская СОШ», МБОУ «Щегловская СОШ», МБУДО «Навлинская ДШИ», МБУДО «Навлинский ДЮЦ», МБУДО «Навлинская ДЮСШ», МБОУ «Соколовская ООШ», МБОУ «Ревенская СОШ» и другие) имеют лишь частичное ограждение территории. Несмотря на то, что весной 2018 года в адрес директоров Навлинских СОШ № 1 и № 2 прокурор уже вносил представления об оборудовании территорий заборами - реакции по этому поводу никакой не было.

И это еще не все нарушения. Во время ревизии выяснилось, что в темное время суток около школ и детских садиков нет освещения, а детская школа искусств не обеспечена сторожевой охраной.

В МБОУ «Навлинская ДЮСШ», МБОУ «Пролысовская СОШ» во время проверки отсутствовали наглядные пособия с информацией о том, что делать сотруднкам при обнаружении подозрительных лиц или предметов, поступлении информации об угрозе.

Лишь у трех объектов образования организовано взаимодействие с территориальными органами безопасности, полиции и Росгвардии.

«В двух школах в проверки проводились ремонтные работы, что не обеспечивает безопасные условия пребывания на объекте образования», - сообщил прокурор.

По окончанию ревизии в суд было подано два иска на тему оборудования территорий школ заборами.