Брянцы в соцсетях обсудили качество мяса, продающегося с земли

17 декабря в соцсетях появилась информация о стихийных брянских рынках, где продаются мясо, овощи и фрукты прямо с земли; по этому вопросу пользователи начали активную дискуссию.

К посту анонимый автор прикрепил несколько фотографий, на которых видно, что торговлю ведут обычные деревенские жители, которые приехали в город, чтобы к новогодним праздникам заработать себе копейку от продажи домашней продукции. Одни торгуют курятиной, другие – свининой.

«Вопрос к жителям нашего города. Кто-нибудь покупал на таких прилавках мясо, овощи или фрукты? Нормальные там продукты или данная продажа вообще запрещена?», - спросил брянец.

Мнения пользователей по этому поводу разделились. Одни говорят, на первый взгляд, мясо хорошее, смущает только то, что мясо продается практически с земли, хорошо хоть на деревянные ящики и поддоны разложили.

«На вид - хорошее», - добавил Сергей Лесиков.

«А если продавец из деревни, забил хрюшку и привёз продать... Где ж ему прилавок хороший взять? Конечно, всякие документы на мясо должны быть в любом случае (из ветстанции), а если этому продавцу еще брать в аренду какой-либо павильон, так это мясо равноценно тому, что просто так раздать, а ведь тоже траты были и на корм, и на услуги ветеринара», - прокомментировала Елена Степина.

Другие уверены, что брать такую продукцию опасно для здоровья.

«Мясо открытое, улица, ходят люди, ездят машины, антисанитария, я бы не рисковала», - отметила Светлана Ерошенко.

Еще одни брянцы говорят, это мясо хотя бы на мясо похоже; то же, которое производится на предприятиях, можно смело называть продукцией не пищевой, а химической промышленности.

«Если бы вы знали, как производят мясо на предприятиях, типа, «Тимоша» и остальных, вы бы бежали покупать мясо, которое продают вот так на улице, а на счёт того, что оно открытое лежит на улице, то есть такая вещь, как термическая обработка при готовке», - высказал точку зрения Евгений Степкин.

«Не нравится - не бери. А по факту, конечно, запрещено. У нас все запрещено простому народу, разрешено только крупным сетевым магазинам продавать всякую тухлятину и дрянь непонятного производства», - заметил Евгений Иванов.