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В Клинцах работодатель задолжал сотрудникам более 4 млн рублей

Опубликовано Сегодня, 08:00

Прокуратура города Клинцы завела на директора фирмы ООО «Лайка-Клинцы» административное производство, причина – нарушение трудового законодательства в отношении сотрудников.

Как выяснилось, с мая по сентябрь 2018 года работникам упомянутого предприятия не выплачивалась зарплата.

Прокурор внес генеральному директору представление об устранении нарушений, которое на данный момент находится на рассмотрении.

Кроме того, прокуратура города провела работу по направлению в интересах более 80 сотрудников предприятия судебных приказов о взыскании задолженности по заработной плате за указанный период.

Долг на сумму более 4 миллионов рублей за май – июнь, а также частично за июль 2018 года был погашен.

Ранее, в августе 2018 года, на экс-директора ООО «Лайка – Клинцы» возбуждали уголовное дело по ч.2 ст.145.1 УК РФ «Невыплата заработной платы».

С февраля по июнь 2018 года в ООО «Лайка-Клинцы» не выплачивалась заработная плата, задолженность перед 109 работниками достигла почти 4,4 млн. рублей.

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    «Надежда» обновила линейку вариантов отделки квартир

    «Надежда» обновила линейку вариантов отделки квартирОдним из аргументов в пользу покупки вторичного жилья нередко является возможность сразу въехать в уже отремонтированную и даже частично меблированную квартиру. И пусть такой ремонт не всегда устраивает новых жильцов, зато это как минимум сэкономит время на поиски подходящих стройматериалов и приблизит новоселье.

     

    «Надежда» обновила линейку вариантов отделки квартирСейчас, выбирая квартиру от застройщика на любом этапе строительства: будь то дом на сваях или уже сданный, новоселы могут приобрести квартиры с уже готовой отделкой и по приемлемым ценам.

    Именно такие виды отделки предлагает ГК «Надежда». Недавно компания полностью обновила линейку вариантов отделки жилья.

    Клиенты могут выбрать один из нескольких типовых вариантов ремонта, в зависимости от финансовых возможностей и предпочтений. А опытные специалисты помогут определиться с материалами и цветом.

    «Надежда» обновила линейку вариантов отделки квартирВыбрав тип «Минимал», стоимостью 5500 рублей за метр квадратный, вы получаете качественную отделку с применением качественных, но недорогих брендовых материалов. Перечень работ: от облицовки пола и стен в ванной комнате и туалете, укладки ламината в комнатах, до установки сантехники и устройства натяжных потолков класса «Эконом». Отличный ремонт по доступной цене.

    «Надежда» обновила линейку вариантов отделки квартирТип «Оптима», стоимостью 7000 рублей за метр квадратный, предусматривает расширенный спектр отделочных работ с использованием более дорогих материалов с широким выбором цветовой гаммы. Оптимальное сочетание цены и качества.

    Отделка «НеоКомфорт» (8000 рублей за метр квадратный) предполагает современный и стильный ремонт в новостройке, сочетающий в себе разнообразие и высокое качество работ и материалов. Плюс богатый выбор цветовых решений и фактур. Здесь используют материалы и оборудование из новейших коллекций ведущих отечественных и зарубежных брендов, которые помогают сделать интерьер индивидуальным и соответствующим современным тенденциям.

    «Надежда» обновила линейку вариантов отделки квартирОтделка «Неокомфорт lux» (10000 рублей за метр квадратный) предлагает еще больше возможностей отделки. Например, устройство пола на кухне и в коридоре плиткой из керамического гранита Kerama Marazzi. При этом вам предложат несколько коллекций на выбор, разные по формату, из дерева или камня.

    Есть предложение и для тех, кто желает кардинально преобразить свою квартиру и внести в интерьер элементы индивидуального дизайна или даже воплотить собственные идеи. Таким клиентам стоит обратить внимание на тип отделки «Сканди». Цена такого ремонта - 10000 рублей за метр квадратный).

    «Надежда» обновила линейку вариантов отделки квартирВ перечень работ этого варианта входит использование не просто дорогостоящих стройматериалов, а эксклюзивных коллекций Kerama Marazzi, глянцевые потолки, белые межкомнатных двери современного дизайна, а также умывальник с тумбой и зеркальным шкафом, смесители серии люкс, акриловой ванны с декоративной акриловой панелью и многое другое.

    Преимущества покупки квартир с отделкой очевидны. Во-первых, вы сразу избавляетесь от всех неудобств, связанных с выбором, покупкой и транспортировкой стройматериалов, необходимых для ремонта. За вас это делает профессиональный подрядчик, которого также нанимает застройщик с вашего одобрения.

    Во-вторых, качество выполнение всех работ гарантировано компанией, у которой вы приобретали благоустроенное жилье. Все изъяны и недочеты, замеченные после или по ходу работы, будут переделаны по первому требованию заказчика. Разумеется, за счет подрядной организации.

    В-третьих, это не только сбережет ваши время и нервы, но и поможет существенно сэкономить на стройматериалах. Вам не придется ничего докупать и, наоборот, ломать голову над тем – куда деть излишки.

    Выбрать любой тип отделки «под ключ» можно как во время заключении договора на долевое участие, так и сразу после сдачи дома в эксплуатацию и покупки в нем квартиры. Стоимость ремонтных работ уже включена в сумму, прописанную в договоре на приобретение жилья. Это особенно выгодно и удобно, если вы приобретаете жилье в ипотеку или рассчитываете на налоговый вычет. Гасить ипотеку будет проще, сумма вычета увеличится.

    Приятно порадует и срок, за который вашу квартиру доведут до ума – не более двух-трех месяцев, в зависимости от объема работ.

    Заключив договор на покупку квартиры от ГК «Надежды» с ремонтом, вы можете смело начинать подыскивать красивую мебель и готовиться к новоселью. Об остальном позаботиться застройщик.

    Всю необходимую информацию можно узнать у специалистов отдела продаж ГК «Надежда» по телефону: 32-14-20 или на официальном сайте компании.

     


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