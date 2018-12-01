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Брянцы раскритиковали в соцсетях видеонаблюдение на Набережной

Опубликовано Сегодня, 13:55

Камеры видеонаблюдения появились в Брянске на отреконструированной Набережной около концертного зала «Дружба»; фотоснимок монитора с изображением камер опубликовал в сети на своей странице глава города Александр Хлиманков.

«Видеонаблюдение повысит безопасность горожан в обновленных зонах отдыха. Под контролем теперь и территория вокруг к/з Дружба», - написал глава.

Пользователи сети активно раскритиковали систему безопасности.

Одни брянцы утверждают, вряд ли по такой картинке можно рассмотреть лицо нарушителя или злоумышленника.

«Эти камеры даже лица не покажут, какой от них толк?» - прокомментировал Евгений Поляков.

«Особенно та, что снизу, по центру, очень полезная», - заметил Артем Миляков.

«Она на случай ядерной войны», - пошутил Сергей Родин.

Другие уверены, что наблюдение установили для оперативного задержания хулиганов, а не для разглядывания лиц.

«Ну, если будут ломать, то можно оперативно задержать», - добавил Евгений Шилин.

«И лист с молитвой над монитором монтажники камер повесили. Поскольку установили как попало. Молитва должна быть: Господи, хоть бы лицо видно было», - прокомментировал с иронией Алексей Шалимов.

Напомним, жителям Брянска не понравилось освещение на Покровской горе.

 

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    «Надежда» обновила линейку вариантов отделки квартирОдним из аргументов в пользу покупки вторичного жилья нередко является возможность сразу въехать в уже отремонтированную и даже частично меблированную квартиру. И пусть такой ремонт не всегда устраивает новых жильцов, зато это как минимум сэкономит время на поиски подходящих стройматериалов и приблизит новоселье.

     

    «Надежда» обновила линейку вариантов отделки квартирСейчас, выбирая квартиру от застройщика на любом этапе строительства: будь то дом на сваях или уже сданный, новоселы могут приобрести квартиры с уже готовой отделкой и по приемлемым ценам.

    Именно такие виды отделки предлагает ГК «Надежда». Недавно компания полностью обновила линейку вариантов отделки жилья.

    Клиенты могут выбрать один из нескольких типовых вариантов ремонта, в зависимости от финансовых возможностей и предпочтений. А опытные специалисты помогут определиться с материалами и цветом.

    «Надежда» обновила линейку вариантов отделки квартирВыбрав тип «Минимал», стоимостью 5500 рублей за метр квадратный, вы получаете качественную отделку с применением качественных, но недорогих брендовых материалов. Перечень работ: от облицовки пола и стен в ванной комнате и туалете, укладки ламината в комнатах, до установки сантехники и устройства натяжных потолков класса «Эконом». Отличный ремонт по доступной цене.

    «Надежда» обновила линейку вариантов отделки квартирТип «Оптима», стоимостью 7000 рублей за метр квадратный, предусматривает расширенный спектр отделочных работ с использованием более дорогих материалов с широким выбором цветовой гаммы. Оптимальное сочетание цены и качества.

    Отделка «НеоКомфорт» (8000 рублей за метр квадратный) предполагает современный и стильный ремонт в новостройке, сочетающий в себе разнообразие и высокое качество работ и материалов. Плюс богатый выбор цветовых решений и фактур. Здесь используют материалы и оборудование из новейших коллекций ведущих отечественных и зарубежных брендов, которые помогают сделать интерьер индивидуальным и соответствующим современным тенденциям.

    «Надежда» обновила линейку вариантов отделки квартирОтделка «Неокомфорт lux» (10000 рублей за метр квадратный) предлагает еще больше возможностей отделки. Например, устройство пола на кухне и в коридоре плиткой из керамического гранита Kerama Marazzi. При этом вам предложат несколько коллекций на выбор, разные по формату, из дерева или камня.

    Есть предложение и для тех, кто желает кардинально преобразить свою квартиру и внести в интерьер элементы индивидуального дизайна или даже воплотить собственные идеи. Таким клиентам стоит обратить внимание на тип отделки «Сканди». Цена такого ремонта - 10000 рублей за метр квадратный).

    «Надежда» обновила линейку вариантов отделки квартирВ перечень работ этого варианта входит использование не просто дорогостоящих стройматериалов, а эксклюзивных коллекций Kerama Marazzi, глянцевые потолки, белые межкомнатных двери современного дизайна, а также умывальник с тумбой и зеркальным шкафом, смесители серии люкс, акриловой ванны с декоративной акриловой панелью и многое другое.

    Преимущества покупки квартир с отделкой очевидны. Во-первых, вы сразу избавляетесь от всех неудобств, связанных с выбором, покупкой и транспортировкой стройматериалов, необходимых для ремонта. За вас это делает профессиональный подрядчик, которого также нанимает застройщик с вашего одобрения.

    Во-вторых, качество выполнение всех работ гарантировано компанией, у которой вы приобретали благоустроенное жилье. Все изъяны и недочеты, замеченные после или по ходу работы, будут переделаны по первому требованию заказчика. Разумеется, за счет подрядной организации.

    В-третьих, это не только сбережет ваши время и нервы, но и поможет существенно сэкономить на стройматериалах. Вам не придется ничего докупать и, наоборот, ломать голову над тем – куда деть излишки.

    Выбрать любой тип отделки «под ключ» можно как во время заключении договора на долевое участие, так и сразу после сдачи дома в эксплуатацию и покупки в нем квартиры. Стоимость ремонтных работ уже включена в сумму, прописанную в договоре на приобретение жилья. Это особенно выгодно и удобно, если вы приобретаете жилье в ипотеку или рассчитываете на налоговый вычет. Гасить ипотеку будет проще, сумма вычета увеличится.

    Приятно порадует и срок, за который вашу квартиру доведут до ума – не более двух-трех месяцев, в зависимости от объема работ.

    Заключив договор на покупку квартиры от ГК «Надежды» с ремонтом, вы можете смело начинать подыскивать красивую мебель и готовиться к новоселью. Об остальном позаботиться застройщик.

    Всю необходимую информацию можно узнать у специалистов отдела продаж ГК «Надежда» по телефону: 32-14-20 или на официальном сайте компании.

     


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