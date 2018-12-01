Тринадцатилетней жительнице Брянска ищут родителей

Девочка 13 лет по имени Екатерина осталась без попечения, кровных родителей лишили прав.

Как сообщили в пресс-службе администрации, долгое время она воспитывалась в приемной семье.

Девочка общительная, легко идёт на контакт со взрослыми и детьми, имеет активную жизненную позицию, отстаивает своё мнение, учится в 6 классе. Екатерина здорова. В настоящий момент находится в одном из социально-реабилитационных учреждений.

«По вопросам принятия Екатерины на воспитание в семью обращайтесь в группу опеки и попечительства комитета по делам молодёжи, семьи, материнства и детства Брянской городской администрации по адресу: г. Брянск, ул. Октябрьская, д. 79, телефон — 8(4832) 72-33-21», - сообщили в пресс-службе администрации города.

Напомним, в Брянске новорожденной Дарье ищут родителей.