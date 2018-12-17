В Трубчевском районе прокурор отстоял права инвалида
Прокуратура Трубчевского района провела проверку в одном из медучреждений после обращения местного жителя, инвалида первой группы; причиной ревизии стало нарушении прав пациента.
У заявителя хроническая почечная недостаточность, три раза в неделю он проходит процедуру гемодиализа в «Брянской областной больнице №1».
Как выяснил прокурор, больного в медучреждение возить отказались. Это создало угрозу жизни пациента.
Чтобы защитить права и интересы гражданина, прокуратура подала в суд иск об обязании Трубчевской ЦРБ организовать доставку мужчины на процедуры. Возмещение расходов возложили на профильный департамент области.
«Исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме. Решение суда не вступило в законную силу», - сообщили в пресс-службе прокуратуры.
Новости регионов
Задавайте вопросы, УФАС на связи Реклама биологически активных добавок
На этой неделе заместитель руководителя ‒ начальник отдела естественных монополий и рекламы Брянского УФАС Наталья Александровна Новикова разъяснила, как можно и нельзя рекламировать биологически активные и пищевые добавки.
«Ростелеком» принял участие в международной научно-практической конференции «Цифровой регион» в Брянске. Представители компании выступили экспертами в дискуссиях, посвященных опыту внедрения цифровых технологий в экономику региона и перспективам развития. Участники мероприятия познакомились с решениями ведущего цифрового провайдера в области цифровизации энергетики, сферы ЖКХ и сельского хозяйства.
Накануне и в период новогодних праздников для удобства пассажиров между Брянском, Москвой и Санкт-Петербургом, а также между Москвой и Новозыбковом будут курсировать дополнительные пассажирские поезда. Железнодорожники увеличили количество рейсов в удобное для пассажиров время в связи с прогнозируемым ростом пассажиропотока, чтобы все желающие, предпочитающие путешествовать на поезде, могли отправиться в поездку.
14 декабря, в преддверии своего профессионального праздника, энергетики Филиала ООО «БрянскЭлектро» в г. Брянск стали участниками Дня донора с целью оказания помощи людям, нуждающимся в переливании крови.
Одним из аргументов в пользу покупки вторичного жилья нередко является возможность сразу въехать в уже отремонтированную и даже частично меблированную квартиру. И пусть такой ремонт не всегда устраивает новых жильцов, зато это как минимум сэкономит время на поиски подходящих стройматериалов и приблизит новоселье.
Депутат областной думы Виктор Гринкевич поздравил земляков с 17 сентября и рассказал, что мы упускаем в праздновании освобождения.