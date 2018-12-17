В Трубчевском районе прокурор отстоял права инвалида

Прокуратура Трубчевского района провела проверку в одном из медучреждений после обращения местного жителя, инвалида первой группы; причиной ревизии стало нарушении прав пациента.

У заявителя хроническая почечная недостаточность, три раза в неделю он проходит процедуру гемодиализа в «Брянской областной больнице №1».

Как выяснил прокурор, больного в медучреждение возить отказались. Это создало угрозу жизни пациента.

Чтобы защитить права и интересы гражданина, прокуратура подала в суд иск об обязании Трубчевской ЦРБ организовать доставку мужчины на процедуры. Возмещение расходов возложили на профильный департамент области.

«Исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме. Решение суда не вступило в законную силу», - сообщили в пресс-службе прокуратуры.