В Клинцах был задержан раздетый ниже пояса мужчина
Вечером 18 декабря в городе Клинцы местные жители могли наблюдать странную картину – полиция вела по улице мужчину с голыми ногами.
Брянцы запечатлели эту ситуацию на фото и обсудили в соцсетях. На снимке видно, что трое правоохранителей идут вместе с раздетым ниже пояса молодым человеком, на котором из одежды только куртка, а на ногах - голубые носки и ботинки.
«Что это сегодня было, кто знает? Он хоть в трусах или убегал от любовницы без них?», - спросил автор поста.
Интересно, говорят пользователи, за какое его преступление задержали, что он был только в трусах и куртке. Некоторые брянцы пошутили по этому поводу.
«Когда чуть-чуть не хватило за кредит отдать», - написал пользователь под ником Мумий Троль.
«Когда взял новый айфон в кредит», - отметил Сергей Клинцов.
Еще одних очевидцев привлек своим видом третий полицейский в синих спортивных штанах.
«Полицейскому, который справа, видимо, подошли его спортивные штаны», - прокомментировал Евгений Чуйко.
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