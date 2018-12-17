В Клинцах был задержан раздетый ниже пояса мужчина

Вечером 18 декабря в городе Клинцы местные жители могли наблюдать странную картину – полиция вела по улице мужчину с голыми ногами.

Брянцы запечатлели эту ситуацию на фото и обсудили в соцсетях. На снимке видно, что трое правоохранителей идут вместе с раздетым ниже пояса молодым человеком, на котором из одежды только куртка, а на ногах - голубые носки и ботинки.

«Что это сегодня было, кто знает? Он хоть в трусах или убегал от любовницы без них?», - спросил автор поста.

Интересно, говорят пользователи, за какое его преступление задержали, что он был только в трусах и куртке. Некоторые брянцы пошутили по этому поводу.

«Когда чуть-чуть не хватило за кредит отдать», - написал пользователь под ником Мумий Троль.

«Когда взял новый айфон в кредит», - отметил Сергей Клинцов.

Еще одних очевидцев привлек своим видом третий полицейский в синих спортивных штанах.

«Полицейскому, который справа, видимо, подошли его спортивные штаны», - прокомментировал Евгений Чуйко.