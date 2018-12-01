В Брянске с 20 декабря стартуют елочные базары
Жители Брянска уже с четверга смогут купить к новогодним праздникам живые ели, сосны или просто хвойные ветки, для этого во всех районах создали специализированные ярмарки.
Всего в городе будет работать 20 елочных базаров. Предновогодняя торговля пройдет по следующим адресам:
Бежицкий район
— пересечение ул. Медведева, в районе дома №5 и ул. Союзной;
— ул. Ульянова, около дома №22;
— ул. Почтовая, около домов №№106-108;
— ул. Федюнинского, д. 1;
— ул. Ульянова, около дома №124;
— на территории, прилегающей к ГДК имени Д.Н. Медведева;
— ул. Литейная, около дома №48/26.
Советский район
— ул. Авиационная, около дома №6;
— ул. Спартаковская, около дома №130;
— ул. Крахмалёва, д. 23 (остановка «Ул. Костычева»);
— пересечение улиц В. Сафроновой и 3 июля;
— ул. С. Перовской, около дома №48;
— площадка напротив дома №1/11 по ул. Бежицкой;
— ул. Дуки, около дома №33;
— ул. Советская, напротив дома №52.
Фокинский район
— ул. Новозыбковская, около дома №14-а;
— на пересечении улиц Шолохова и Полесской;
— пр-т Московский, около остановки «ДК железнодорожников».
Володарский район
— ул. Пушкина, площадка около стадиона имени Брянских партизан;
— ул. Чернышевского, территория, прилегающая к ООО «Арбат».
Базары будет работать каждый день с 20-го по 31 декабря в Советском и Бежицком районах с 8.00 до 20.00, в Фокинском районе — с 9.00 до 21.00, в Володарском — с 9.00 до 19.00.
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