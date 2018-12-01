В Брянске с 20 декабря стартуют елочные базары

Жители Брянска уже с четверга смогут купить к новогодним праздникам живые ели, сосны или просто хвойные ветки, для этого во всех районах создали специализированные ярмарки.

Всего в городе будет работать 20 елочных базаров. Предновогодняя торговля пройдет по следующим адресам:

Бежицкий район

— пересечение ул. Медведева, в районе дома №5 и ул. Союзной;

— ул. Ульянова, около дома №22;

— ул. Почтовая, около домов №№106-108;

— ул. Федюнинского, д. 1;

— ул. Ульянова, около дома №124;

— на территории, прилегающей к ГДК имени Д.Н. Медведева;

— ул. Литейная, около дома №48/26.

Советский район

— ул. Авиационная, около дома №6;

— ул. Спартаковская, около дома №130;

— ул. Крахмалёва, д. 23 (остановка «Ул. Костычева»);

— пересечение улиц В. Сафроновой и 3 июля;

— ул. С. Перовской, около дома №48;

— площадка напротив дома №1/11 по ул. Бежицкой;

— ул. Дуки, около дома №33;

— ул. Советская, напротив дома №52.

Фокинский район

— ул. Новозыбковская, около дома №14-а;

— на пересечении улиц Шолохова и Полесской;

— пр-т Московский, около остановки «ДК железнодорожников».

Володарский район

— ул. Пушкина, площадка около стадиона имени Брянских партизан;

— ул. Чернышевского, территория, прилегающая к ООО «Арбат».

Базары будет работать каждый день с 20-го по 31 декабря в Советском и Бежицком районах с 8.00 до 20.00, в Фокинском районе — с 9.00 до 21.00, в Володарском — с 9.00 до 19.00.