Пропавший брянец Виталий Маркин найден живым и невредимым

Волонтеры брянского поискового отряда «Лиза Алерт» сообщили в одной из соцсетей хорошую новость – 33-летний Виталий Маркин, пропавший по дороге из Брянска в Сочи, найден.

Мужчина жив, здоров, с ним все в порядке.

Как известно, он отправился в Сочи на своей машине 13 декабря. Где его только не искали: и в Брянской области, и в больницах Краснодарского края и Ростовской области.

Напомним, 26 сентября в Брянске обнаружили живым и здоровым 69-летнего Василия Шведова.