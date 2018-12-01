В Брянске в сквере Проскурина убрали незаконную свалку

18 декабря в сквере Проскурина коммунальщики ликвидировали свалку, которая образовалась 8 сентября во время субботника, посвященного 75-й годовщине освобождения Брянска от фашистско-немецких захватчиков.

Автор, который утром 18 декабря опубликовал пост о незаконной свалке в одной из соцсетей, сообщил, что реакция была молниеносной.

«Не прошло и дня после публикации о незаконной свалке в самом центре города, как уже оперативно убрали», - отметил Sergey Forelj.

Фото - кадр с видео.