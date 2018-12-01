На Спартаковской в Брянске появилась «река»

Жители Брянска 19 декабря пожаловались в соцсетях на ситуацию, которая образовалась на улице Спартаковской в связи с затянувшимся ремонтом канализационного коллектора.

На опубликованных фото и записи можно увидеть огромный котлован с глубокой «рекой» черного цвета.

«18.12.2018 улица Спартаковская, ремонт коллектора», - поделилась Надежда Дракунова.

Брянцы утверждают, дышать в этом районе просто невозможно, поскольку от ямы идет ужасное зловоние.

«В Брянске появилась своя Нева», - заметила Евгения Александрова.

«Как бы это, наверное, Неглинная, как в Москве, под землёй», - прокомментировал Никита Champion.

«В чем прикол все это делать зимой, что, нельзя все это проверить летом и устранить неисправность, если то требуется, или у них только зимой все ломается и рушится», - подчеркнул Денис Медведев.

«Вчера ехала по Спартаковской - пару ям зарыли, ограждение убрали. Поставили знак «ремонтные работы», но начали копать ближе к Пятерочке», - поделилась Маргарита Ананченко.

В Брянске, наверное, еще долго будут выкапывать подобные ямы, утверждает одна из пользователей Инна Бочарова, зато в других регионах уже давно существует совсем другое сооружение под коллектор.

«Вот как строят в наше время в других регионах: а почему Брянск могилы копает?» - спросила Инна Бочарова и опубликовала для примера соответствующее фото.

Напомним, похожие работы на канализационном коллекторе проводят на Московском проспекте, где 18 декабря произошла трагедия.