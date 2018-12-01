На Спартаковской в Брянске появилась «река»
Жители Брянска 19 декабря пожаловались в соцсетях на ситуацию, которая образовалась на улице Спартаковской в связи с затянувшимся ремонтом канализационного коллектора.
На опубликованных фото и записи можно увидеть огромный котлован с глубокой «рекой» черного цвета.
«18.12.2018 улица Спартаковская, ремонт коллектора», - поделилась Надежда Дракунова.
Брянцы утверждают, дышать в этом районе просто невозможно, поскольку от ямы идет ужасное зловоние.
«В Брянске появилась своя Нева», - заметила Евгения Александрова.
«Как бы это, наверное, Неглинная, как в Москве, под землёй», - прокомментировал Никита Champion.
«В чем прикол все это делать зимой, что, нельзя все это проверить летом и устранить неисправность, если то требуется, или у них только зимой все ломается и рушится», - подчеркнул Денис Медведев.
«Вчера ехала по Спартаковской - пару ям зарыли, ограждение убрали. Поставили знак «ремонтные работы», но начали копать ближе к Пятерочке», - поделилась Маргарита Ананченко.
В Брянске, наверное, еще долго будут выкапывать подобные ямы, утверждает одна из пользователей Инна Бочарова, зато в других регионах уже давно существует совсем другое сооружение под коллектор.
«Вот как строят в наше время в других регионах: а почему Брянск могилы копает?» - спросила Инна Бочарова и опубликовала для примера соответствующее фото.
Напомним, похожие работы на канализационном коллекторе проводят на Московском проспекте, где 18 декабря произошла трагедия.
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