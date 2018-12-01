Автомобилисты жалуются на опасный выезд на трассу «Брянск-Смоленск»

Выезд на дорогу «Брянск-Смоленск» стал опасным как для пешеходов, так и для водителей, об этом 19 декабря в соцсетях сообщили водители.

На опубликованной фотографии видно, что вдоль трассы горят фонари. Так, заверили очевидцы, этот выезд подсвечивался раньше, но со временем свет пропал навсегда.

«Включат, когда собьют первого пешехода?» - спросил автор снимка.

Местный житель Олег Химченков рассказал, что неоднократно обращался с этим вопросом в администрацию, однако реакции практически никакой не было.

«И ничего, фонари 2 или 3 дня проработали», - поделился Олег.