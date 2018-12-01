Улицы Брянска засыпали песком

Брянские коммунальщики позаботились о безопасности горожан во время гололеда – улицы областного центра посыпали песком и специальным реагентом.

В пресс-службе администрации сообщили, на тротуары, подходы к больницам, поликлиникам, детским садикам и школам высыпали более 70 кубометров смеси.

В обработке дорожек рабочие используют малогабаритную коммунальную технику, которая может за короткий промежуток времени благодаря маневренности обрабатывать значительные по площади пешеходные территории.

В целом по городу задействовано более 17 единиц техники.